VÕITLUS ELU EEST ⟩ Soome perekond painajalikust ööst Rhodose saarel: «See jääb meile igaveseks meelde!»

Rhodosel toimuvat saab kirjeldada kui tulist õudusunenägu, sest saare lõuna- ja keskosas möllavad juba kuuendat päeva tohutud maastikutulekahjud. Kohapeal viibiv soomlanna räägib, et saarel olles on üsna apokalüptiline tunne, kui pildistad põlevat tumedat saart. «Meid sõidutati randa, kus me terve perega varjus higistasime mitu tundi, et keegi meid lõpuks päästma tuleks,» kirjeldab perekonnaga saarele puhkama sõitnud Kaija.