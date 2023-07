Robbie Williams avameelselt oma haigusest: võiksin kirjutada terve raamatu enda vihkamisest, eriti oma kehast

Viimasel ajal on Robbie Williams märgatavalt kaalust alla võtnud ja seetõttu on nii mõnedki fännid mehe tervise pärast muret tundnud. Williams andis avameelses postituses teada, et tema ideaalkaal ongi selline, mille pärast inimesed muret tundma hakkavad.

Williams selgitab, et kui talle pakutakse ühte supervõimet, siis ta sooviks süüa just seda, mida hing ihkab, kuid ilma kaalu juurde võtmata. «Ma võiksin kirjutada terve raamatu enda vihkamisest, eriti oma kehast rääkides,» tunnistab mees.

«Mul on kehadüsmorfia ja mõnikord ma olen 20 kilo ülekaalus. Kas te kujutate ette, mida mu aju sellel hetkel näeb? Võib-olla te ei kujuta seda ette, kuid see on üks suur katastroof,» selgitab Williams

«Hetkel olen ma kõhn. Kuid mu mõistus mõtleb, et «Rob, sa võtsid kaalust alla ja nüüd näed vana välja». See on raske. Kurbus on šokeerivalt raske. Ma olen kogu elu selle all kannatanud. See ei lähe kuidagi ära.»

Williamsi sõnul on enda keha vihkamine talle nii sügavale sisse kodeeritud, et enda armastamine ja aktsepteerimine tundub tema jaoks täiesti võimatu. «Igatahes, ma ei õngitse siin mingeid komplimente. Ma lihtsalt jagan teiega seda, mis mu sees toimub,» tunnistab mees, et kui keegi end selles kirjutises ära tundis, siis äkki need sõnad aitavad meid mõlemaid.