VIDEO ⟩ Prantsuse jalgpallireklaam pöörab soostereotüübid pea peale. «See on geniaalne!»

Telekomiettevõte Orange avaldas reklaami, mis algab Prantsuse koondise sporditähtede Kylian Mbappe ja Antoine Griezmanniga , kes löövad tehniliselt puhtaid väravaid, vahendab ajaleht The Sydney Morning Herald . Videost on kuulda, kuidas rahvahulgad väravate üle rõõmust hõiskavad.

Seejärel, kaheminutilise reklaami keskel, ilmub sõnum, mis kõlab: «Ainult Les Bleus (jalgpallivõistkond – toim) suudab meile selliseid emotsioone anda. Kuid need pole need, keda te just nägite.»