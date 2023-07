Teismeliste tütarde isad: lapsed töötasid Rally Estonial 15 tundi rasketes ilmaoludes

Töökuulutuse leidis tüdruku ema talvel Facebookist. Noorte tööülesanded olid parklates liikluse korraldamine, piletite kontroll ning info jagamine. Töö pidi kestma kolm päeva. «Palka lubati suusõnaliselt neli eurot tunni eest. Oli teada, et tööpäevad saavad olema pikemad kui neli tundi. Aga lapsed tahavad ju raha teenida, muidugi on nad nõus. Kui tegemist on lastega, alaealistega, siis võiks keegi ka ikka hoolitseda selle eest, et lapsed seal paduvihma käes ära ei külmuks või lauspäikese käes rabandust ei saaks,» leiab Alar lisades, et noored lihtsalt tihti ei julge abi paluda ja on korraldajate asi seda ise märgata. «Noored tüdrukud on päev otsa saanud labaseid kommentaare külastajatelt, roppu sõimu, kõrvetavat päikest ja rahesegust paduvihma ning teenivad vaid neli eurot tunnis...» Alari sõnul pole ka teada see, millal lapsed palga kätte saavad.