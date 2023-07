Teismelised töötasid Rally Estonial 15 tundi rasketes ilmaoludes. Korraldaja: kinnitame, et kõigi eest hoolitseti

20.–23. juulini toimus Tartus Rally Estonia rallivõistlus. Elu24 toimetusega võttis ühendust Alar , kelle 16-aastane tütar oli rallil tööl. «Kas see pole mitte noorte ärakasutamine, kui tööpäev kestab kella 6.30–21.30? Lubatust pikemad tööpäevad, niru lõunasöök, ei päikesevarju ega vihmavarju, toolist rääkimata,» ütles Alar, kelle tütar sai tööl käia ühe päeva. «Kõigepealt sai tüdruk päikesepiste, siis paduvihma ja rahe omale kaela ning kõige tipuks veel silmapõletiku ka, sest tolmu ja lendavat liiva oli lihtsalt nii palju. Nüüd on kodus, kurk valus, häält ei ole, silmad lahti ei tule, külmavärinad... Päeva teenistus oli 60 eurot,» avaldas ta.

Töökuulutuse leidis tüdruku ema talvel Facebookist. Noorte tööülesanded olid parklates liikluse korraldamine ja piletite kontroll ning info jagamine. Töö pidi kestma kolm päeva. «Palka lubati suusõnaliselt neli eurot tunni eest. Oli teada, et tööpäevad saavad olema pikemad kui neli tundi. Aga lapsed tahavad ju raha teenida, muidugi on nad nõus. Kui tegemist on lastega, alaealistega, siis võiks keegi ka ikka hoolitseda selle eest, et lapsed seal paduvihma käes ära ei külmuks või lauspäikese käes rabandust ei saaks,» leiab Alar.