TWITTERI-MÖLL ⟩ «Gerlyl vedas, vähemalt sai tõprast lahti!» Marek Sadama kaksikelu avalikuks tulek lõi ühismeedia kihama

Petmiseks on vaja vähemalt kahte osapoolt. Väga paljud naised on nõus kergelt kaasa minema kuigi nad teavad, et mees on abielus. Jah, saan aru, et nad ise on vallalised, aga siiski. Mehe poolt muidugi eriti nõme. Inimesed vajaksid rohkem põhimõttekindlust & austust. Väärtustame…