KLÕPS ⟩ Prints George tähistas kümnendat sünnipäeva

Prints George (George Alexander Louis) sündis 22. juulil 2013 Londonis Saint Mary haiglas, sündides kaalus ta 3,8 kilogrammi. George on Walesi prints Williami ja printsess Catherine'i esmasündinud poeg.

Prints George on Briti troonipärimisjärjekorras teine oma isa prints Williami järel.

«Palju õnne 10. sünnipäevaks, prints George! Tore näha teda nii õnneliku ja rahulolevana, foto on tehtud selle kuu alguses Windsoris,» kirjutab Kate foto juurde.

Kuigi tihtipeale on Kate ise oma lapsi sünnipäevade puhul pildistanud, on seekord foto autoriks on Millie Pilkington, vahendab BBC.