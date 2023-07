MART RAUDSAAR ⟩ Verd, higi ja pisaraid

Inimese tegevusel on paratamatult keskkonnale nii või teistsugune mõju. Milline just ja kuhu tõmmata tasakaalupunkt, see on arutelu koht. Ja me teame, et rongid ei sõida enam ammu kivisöega ja samuti teame, et autod on muutunud üha ökonoomsemaks. Seega on ajalooliselt areng keskkonnasõbralikkusse suunas toimunud. Ent see on alati olnud vaidluste teema ja kui on mingisugusele otsusele jõutud, siis on inimesed asjast olemuslikult aru saanud ning on mõistnud ka otsusest johtuvat kasu.