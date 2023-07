Bolti juht šokeeris Ukraina pagulasi moraalilugemisega: Venemaa ei salli, et NATO seisab nende piiridel, kas saate aru?

Video sai alguse kliendi ja juhi diskussioonist konkreetse riigi riigikeeli kõnelevate inimeste üle: juht tõi näite, et Soomes räägib rootsi keelt viis protsenti elanikkonnast, aga seal on rootsi keel riigikeel nagu soome keel. Taksojuhile meenus, et Šveitsis on neli riigikeelt, kuid tal oli piinlik, et Ukrainas on üks riigikeel: «See on teie õnnetus. Muidugi on see sinu probleem. Kõik siin rääkisid vene keelt, mõtlevad vene keeles, aga keel oli keelatud.»