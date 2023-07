FOTOD ⟩ Ümbermaailmareisil olevad eestlased: «Jõudsime politsei eskordi saatel muuseumisse!»

Esimest korda mõtlesid Kaisa ja Talvis ümbermaailmareisi peale juba kolm aastat tagasi. «Siis tuli aga pandeemia ja kuigi lootsime, et see lõpeb kiirelt, pandi hoopiski maailm täiesti lukku. Sellegipoolest ei loobunud me oma unistusest ja esimesse sihtkohta Jordaaniasse osteti piletid eelmise aasta suvel,» meenutavad noored. Talvis on suur reisisõber ja enne taas teele asumist oli ta kokku reisinud 67 riigis.

Noored olid oma eludega nii heas seisus enne minekut, et mõni teine poleks sellist sammu teinud. Mina tundsin natukene tüdimust oma tööst, sest olin 20 aastat ühes firmas tööd teinud. Kaisa seevastu oli saanud endale just unistuste töökoha. Õnneks tuldi talle vastu ja lubati, et kui ta reisilt naaseb, jätkub ka tööleping,» räägib Talvis. «Minul oli kõige raskem loobuda oma kahest koerast, kes on mulle justkui laste eest,» tõdeb Kaisa. Talvisel on kaks täiskasvanud last. Kuigi autod müüdi maha, siis kodu jäi alles ning seal elab hetkel Talvise tütar.