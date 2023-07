KLÕPS ⟩ Vehkleja Katrina Lehis jagab armsat fotot koos emaga: ikka täiesti sarnased olete

Mitmed toovad Lehise postitatud foto kommentaariumis välja, et ema ja tütar on justkui ühest suust kukkunud. «Ikka täiesti sarnased olete!» nendib üks. «Nagu kaks tilka vett,» leiab teinegi.

Foto alla on jäetud ohtralt südame emotikone ja kauneid sõnu. «Imeilusad naised!»

Küsimusele, mida teeb ühe ema süda, kui tütar võistleb olümpial medali peale, vastas Kulma, et hüppab rinnust välja. «Hääl oli kõva ja vererõhk laes. Meil on grupivestlus ja Katrina helistas esimesel võimalusel. Ega me väga palju ei rääkinudki, sest väga palju sõnu polnud vaja. Nägime seda õnnelikku Katrina nägu.»