KLIPP ⟩ «Su muie seal lõpus, kes viimasena naerab.» Disainer Tanel Veenre videoklipp BSHst ja Pärtelpojast kütab kirgi

«Nii lollakas oled,» kommenteerib Pärtelpoeg video all. «Pluss su muie seal lõpus, kes viimasena naerab,» vastas Veenre sisuloojale, lisades: «Vähemalt ei ela igavalt. Nii jätkata, no regrets (kahetsusi pole – toimetus).» Sõna ütles sekka ka modell Aiki Niinemets: «Ei tea, kas nutta või naerda.» «Pigem ikka naerda, see on tervislikum. Ja tõesti, elus olgu draamat ja kirge, igavus on patt,» vastas Veenre.