Pilt on illustratiivne.

Meedias on mõned päevad levinud ärev teade Berliinis ringi liikuva lõvi kohta. Looma üritatakse tabada ja kohalikel elanikel palutakse turvalisuse huvides siseruumides viibida. Soomest pärit abielupaar katkestas oma telkimise ruttu, kui oli aru saanud, et nad puhkavad just nimelt lõvi lähedal.