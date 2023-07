FOTOD ⟩ Rahe keset juulit! «Sõitsin justkui lörtsisel maanteel.»

Eret jagab toimetusega Põltsamaal tehtud fotosid, kust on näha, et juulikuus oleks justkui lumi maha tulnud. «Vaatasin, et teeservad on kõik valged,» ütleb naine ja lisab, et ei saanud ühel hetkel enam aru, miks tema auto teel ei püsi.