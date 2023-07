VIDEO ⟩ Lätlane kihutas maanteel politseiautost mööda, sõidukiirus 216 km/h

Auto sõitis teelõigul, kus on lubatud kiirusel 90 km/h, ühel hetkel lausa 216 km/h. Ületades seega lubatud kiirust vähemalt 120 km/ võrra.

Korrakaitsjad tuvastasid, et sõiduautot BMW X5 juhtis 1984. aastal sündinud mees, kellele määrati kiiruseületamise eest halduskaristus – rahatrahv 400 eurot ja kuuekuuline sõiduki juhtimisõiguse keeld.

Riigipolitsei kutsub autojuhte üles olema vastutustundlikud ja meeles pidama, et lubatud sõidukiiruse ületamine, aga ka muude liiklusreeglite eiramine seab ohtu mitte ainult juhi enda, vaid ka teiste liiklejate turvalisuse.

Meil oleks sarnase kiiruseületamise puhul saanud veidi kopsakama rahatrahvi ehk 600 eurot. Eestis on kiiruseületamise trahvid seadusega reguleeritud liiklusseadusega. Ehk siis on kiiruskaamera trahvi suuruseks lubatud sõidukiirust ületanud kilomeetrite arv, mis on korrutatud viiega.