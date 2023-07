Internetiavarustest tuleb välja, et see pole sugugi mitte esimene kord, kui blogija on selles restoranis õhtustamas käinud. «Käisin seal eelmine suvi ka, kuid toit jäi natuke hiljaks ja teenindus oli ka selline, nagu ta oli,» kirjutab Mallukas ja ütleb, et koju minnes otsustas ta oma restoranikogemuse blogisse kirja panna. «Ma ise vaatasin eile selle postituse üle ja ma ei olnud seal mingi super mean (väga õel – toim) või midagi.»