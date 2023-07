Vähiga võitlev märulilegend Dolph Lundgren abiellus oma verinoore kallimaga

Nüüd on paar abiellunud! Pulmad toimusid Kreekas Mykonose saarel asuvas villas, mis neile kuulub. «Otsustasime oma armastust tähistada oma villas koos pere ja lähedaste sõpradega,» avaldasid nad meediaväljaandele People .

Paar tõdes, et nad lükkasid koroonapandeemia ja Lundgreni vähiravi tõttu pulmapidu korduvalt edasi. «Tundsime, et viimaks on õige aeg armastust, elu ja õnne tähistada.»