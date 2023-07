GALERII ESILINASTUSELT ⟩ «Tule, Barbie, lähme peole!» Staaride roosa koorekiht vaatas kauaoodatud «Barbie» filmi

«Barbie» on 2023. aasta Ameerika fantaasiakomöödiafilm, mille režissöör on Greta Gerwig koos Noah Baumbachiga. Filmis mängivad Margot Robbie Barbie rollis ja Ryan Gosling Kenina, kes lähevad pärast utoopiliselt Barbie-maalt välja heitmist eneseleidmise teekonnale koos suure seltskonnaga, kuhu kuuluvad America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman ja Will Ferrell.