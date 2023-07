VIDEO ⟩ «BARBIE» ESILINASTUS! Seidi Voogre paljastab, kelle ta oma Keniks valiks

Kolmapäeval, 19. juulil, toimub Ülemiste Apollo kinos eksklusiivne värske «Barbie» filmi esilinastus, kuhu on kohale tulnud Eesti säravaimad tähed. Roosamannas kostüümis on linastusele kohale tulnud ka tõsielustaar Seidi Voogre.

Naine sõnab, et kuigi on suur Barbie fänn, pole ta ise kunagi nukku omanud. «Õnneks on mu sugulastel palju lapsi, saab neile kinkida.»