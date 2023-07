KAS ÕNNETUS? ⟩ Politsei seisukoht Verevi rannas toimunu suhtes: oleme lapse uppumise asjaolusid kontrollinud...

Kuna Elva Verevi rannas pole kaameraid, pole võimalik teada saada, mis täpsemalt sel saatuslikul hetkel 16. juuli õhtul juhtus. Ühismeedias väljendati seisukohta, mille kohaselt olevat osa rannas viibinud lapsi näinud, kuidas suurem poiss uppunud lapsele selga hüppas. «Kindel, et see lapsuke uppus ise? Sest nähti, et suurem poiss hüppas hukkunud lapsele selga ja nii see lapseke enam pinnale ei tulnudki. On see õige või vale, aga teatud lapsed nii räägivad, kes seal ligidal olid,» kirjutati ühismeedias.