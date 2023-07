OLED NENDE SEAS? ⟩ Need 3 sodiaagimärki on suurimad armastusesõltlased

Nii nagu inimene võib sattuda sõltuvusse kõigest, mis tekitab suuri naudingutundeid ja heaolu, võib ta sattuda sõltuvusse ka armastusest. Enamasti on selle põhjuseks küll läheduse puudujääk varajases lapsepõlves, kuid mõneti kirjeldab armastusevajadust ka sodiaagimärk, mis inimese sünnikaardis domineerib. On nii neid, kes suudavad tundeid mõistusega paremini kontrollida, kui ka neid, kelle tundemaailm on kui peatamatu võimas juga.