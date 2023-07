Õnnetuse põhjuste kohta levib igasuguseid spekulatsioone, kuid Verevi kallastel rannavalvet korraldava turvafirma G4S kommunikatsioonijuht Maxim Tuul nentis, et ei oska neid kinnitada ega ümber lükata.

«Lapse ema teatas kella 17.20 paiku rannavalvuritele, et tema poeg on kadunud, kohe hakati last otsima. Teised lapsed leidsid poisi vee alt umbes 15 minutit pärast arvatavat kadumist. Rannavalvur tõi lapse veest välja,» võttis Tuul seni teadaoleva kokku.