47-aastase Sentsovi sõnul on ta näol haavad, kuna teda tabas šrapnell. Nooremleitnandi auastmega režissöör läks 14. juulil rindele tagasi pärast seda, kui oli saanud Kiievis Püha Sofia katedraali aias Prantsuse suursaadikult Ukrainas Etienne de Poncinsilt Prantsuse Auleegioni ordeni (Legion d'Honneur), kirjutab The Moscow Times .

Teda Ukraina tõeliseks kangelaseks nimetades ütles suursaadik, et Sentsov sai hiljuti haavata, kuid on piisavalt tugev, et autasustamisel osaleda. Sentsov kirjutas 9. juulil sotsiaalmeedias, et viibib haiglas, kuid üksikasju ei avaldanud.