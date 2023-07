MEELEOLUKAS GALERII ⟩ Balti jaamas avati uhke peoga uus kebabi toidukoht

«Kuveitis elades olen ma näinud nii teistsugust restoranikultuuri - palju glamuursem ja instagrammable. See andis mulle motivatsiooni luua Eestisse ka midagi hoopis teistsugust. Äge on ju mõelda, et tuled kebabi sööma ja tegemist pole kiirtoiduputkaga, vaid mõnusa stiilse atmosfääriga,» nentis Karl Toom, kes on üks Brööder Kebabi eestvedajatest.