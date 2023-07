«Tagasi vaadates mõistan, et mu sisetunne ütles, et ma ei peaks seda tegema. Aga «X Factor» on suur ja tundus väga sädelev,» tunnistab Briti laulja Lucy Spraggan enam kui kümme aastat pärast laulusaates osalemist. Põhjus, miks Spraggan 2012. aastal «X Factorist» ootamatult lahkus, tuli päevavalgele alles nüüd: toona vaid 20-aastast lauljatari vägistati.

Paar hooaega varem pandi Briti «X Factoris» kokku tuntud poistebänd One Direction, mis on tänaseks küll lahku läinud, kuid mille liikmed siiani tegutsevad. Eelkõige just Harry Styles, kellel on väga edukas soolokarjäär ja kes on kätt proovinud ka näitlemises.