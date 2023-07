OTSIB OMANIKKU ⟩ «Väga jube, ei julge koju minnagi!» Kalamajas uitab ringi madu

Teisipäeva hommikul tehti Facebooki grupis «Kalamaja» postitus, et tänavale on uitama läinud kellegi madu. «Maduuss on kinni püütud. Enne kui kajaka kallale läks, saime sabast kinni, pistsime kotti,» teatab postituse teinud Argo ja ütleb, et ohutase tänaval on jälle normaalne.