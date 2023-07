VALD VS. LOOMAKAITSE LIIT ⟩ ⟩ «Ta oli lühikese metallketi otsas!» Viljandi proualt võeti koer käest, ent vallavalitsus nõuab looma tagastamist

Loomakaitse liit väidab ka, et omanik loobus koerast ise läbirääkimiste tulemusel ja sai selle eest 100 eurot, ent valla kommunikatsioonijuhil on teistsugune nägemus. «Rääkisin temaga [koera omanikuga] sellest ja ta ütleb, et ei saanud aru, mille eest talle see raha pihku suruti. Igaüks võib ise mõelda, kui eetiline on selline tegevus teadmises, et tegemist on valla eestkostel oleva inimesega. Eks siin ongi küsimus pigem selles, et kas MTÜ esindaja võib tulla kellegi kaebuse peale õhtul kohale ja teie koera lihtsalt minema viia. Eriti kui see inimene on valla eestkoste all, ja temaga veel mingeid tehinguid sõlmida – ei tundu kuidagi õige.»