Telesarja «Moodne perekond» staari Sofia Vergara abielu jooksis karile

10. juulil 51-aastaseks saanud näitlejanna Sofia Vergara on praegu Itaalias ja tähistab sõbrannadega oma sünnipäeva. Just siis, sünnipäeva tähistamise ajal, teatas Vergara, et tema seitse aastat kestnud abielu on purunenud, vahendab Page Six.

Vergara ja tema tulevane eksabikaasa Joe Manganiello avaldasid meediaväljaandele, et nad võtsid raske otsuse vastu koos. «Kahe inimesena, kes üksteist armastavad ja üksteisest hoolivad,» täpsustas paar, viidates sellele, et nad lähevad lahku sõbralikult.

Allika sõnul on nende suhtes juba mõnda aega mõrad olnud. «Sofia ja Joe on mõnda aega üksteisest eemale kasvanud ja võtnud üksteisest eraldi aega, et oma tulevikule mõelda,» avaldas allikas.

Viimati oli paar koos avalikkuse ees alles möödunud kuul, kui Vergara külastas 46-aastase Manganiello filmi võtteplatsi.

Kahtlused, et paar on lahku läinud, läksid liikvele, kui Vergara hakkas oma Itaalia sünnipäevareisist ühismeedias fotosid jagama. Postitustel ei ole näha ei Manganiellot ega naise abielusõrmust.

«Kas keegi veel mõtleb, kus Joe on?» küsis murelik fänn näitlejanna ühe postituse all, teine lisas: «Kus abikaasa on? Ta pole ühelegi fotole või videole sattunud.»

Ka Manganiello tekitas kahtlusi, kui ta 10. juulil oma abikaasale väga põgusa sünnipäevasoovi postitas. «Palju õnne, Sofia,» kirjutas näitleja hispaania keeles oma Instagrami postituses.

Vergara ja Manganiello abiellusid 2015. aasta novembris 400 külalise ees. Kohal olid mõlema näitleja kolleegid. Paar kohtus esimest korda 2014. aastal, kui Vergara oli kihlatud ärimees Nick Loebiga. Manganiello küsis Vergara numbrit paar nädalat pärast seda, kui Vergara kihlus purunes.