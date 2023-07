ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Aadu Hitleri "Mein Kampfi" sünnipäev ning selle osa tänases maailmas

Hitler oskas "Mein Kampfis" väga osavalt ning edukalt vihkamist kultiveerida, sealjuures ise ohvrit mängides. Näiteks selles kirjakohas, kus ta pajatab, kuidas ta isa keelas tal toita vähimatki lootust kunagi kunsti õppida. Mille peale Hitler otsustas, et sel juhul ei õpi ta üldse mitte midagi.

Süüdi on kõik teised

Süüdi on teised. Kui Aadut Viinis kunstiakadeemiasse vastu ei võetud, pajatas ta oma raamatu halavamatel lehekülgedel ennasthaletseva mõnuga, kuidas oli teinud terve kuhja häid joonistusi ja veendunud, et eksami sooritamine on lapsemäng.