MART RAUDSAAR ⟩ Tükike Euroopat Aafrikas

Noored mängivad rannapalli, perekonnad on toonud liivale kokkupandava mööbli ning lasevad toidul hea maista, akvatooriumil sõeluvd segiläbi jahid, süstad, jetskid ja ujujad. Huvitaval kombel on kõigil vastastikkune respekt ning jetskimehed suhtuvad isegi ujujatesse lugupidavalt. Igaühele jagub ruumi ning elu kulgeb sundimatu elegantsiga.

Oma osa sellel on tõdemusel, et tanklast ostetud külm liitrine õlu maksab euro ja kuuskümmend senti. (Kontrastina tuleb lisada, et samal päeva õhtul ei õnnestunud puritaanlikus Gibraltaris osta ühestki pubist pintigi õlut, vaatamata sellele, et katoliiklikus La Linea de la Concepcionis kohe Gibraltari piiri taga käis elu isegi kell kaksteist öösel täiega ning julgen kahtlustada Gibraltari rahvusvahelise lennujaama vastu parklasse püstitatud ajutises lõbustuspargis brittidele mõeldud varjatud sõnumit – teil võib olla küll Brexit, aga meie elu on lõbusam.)

Tulles tagasi Ceuta ranna- ja linnaelu juurde, siis see oli tõepoolest parim, mida olen Hispaania valdustes kogenud. Aafrika lähedust on tunda ja näha. Üle lahe paistavad kaks Maroko linna valgete majade ja mošeedega. Vees silmab ujumas suuri kalu ning võib arvata, et samast lahest, kus liiguvad purjejahid, saab püüda head saaki. Kõik objektid on piiratud ülemere-territooriumile iseloomulikult miniatuursed: väike maksuamet, väike Lidl, väike peakirik (umbes nõnda, nagu Muhu saarel Liival on väike Coopi pood).