ESIMEST KORDA EESTIS ⟩ Korea popstaar annab Tallinnas erilise kontserdi

See aga poleks ehk olnud üldse võimalik, kui fännid poleks B.I seljataga tugevalt seisnud. Nimelt sattus ta 2019. aastal Lõuna-Korea võimudega pahuksisse marihuaana ja LSD teemadel ja tõmbus avalikkuse eest tagasi, kaaludes isegi muusika tegemisest loobumist. «Aga isegi kui ma olin oma kõige pimedamas kohas ja tahtsin muusikast loobuda, saatsid fännid mulle varustust ja vahendeid, et ma jätkaksin,» on artist MTV-le rääkinud. «Kui me taasühinesime, jagasime koos nii palju emotsioone – kurbusest rõõmuni. Armastus, mida saan välja anda, kasvab tänu sellele armastusele, mida on mulle pakutud.»