KULDKALA ⟩ Kuulus luksuslaeva naiskapten pidi lõunasöögi eest tasuma hiigelsuure summa

37-aastane luksuslaeva Celebrity Beyond kapten Kate McCue veetis puhkust Kreekas Mykonose saarel. Ta külastas saare restorane ja tal on selle kohta nüüd palju öelda. Mykonose ülikõrged hinnad on tähelepanu pälvinud ka mitmetes meediaväljaannetes ja reisiblogijate postitustes, vahendab irafina.gr.

McCue räägib oma TikToki videos, et ta ostis Mykonose saarelt kleidi, mis osutus odavamaks kui lõunasöök, mille ta eelmisel päeval oli tellinud. «Kala, mille ma tellisin, maksis 616 eurot!» sõnab McCue. «Kas ma teadsin, et kala nii kallis on? Ei, ma ei teadnud seda, sest ma ei tutvunud menüüga,» räägib ta. «Usaldasin soovitusi ning see oli mu esimene viga,» ütleb McCue, kiites samas restorani personali, kes oli väga meeldiv ja sõbralik. Kogu restoranis viibitud aeg oli kapteni sõnul imeline, see oli suurepärane kogemus. Ta tunnistab, et järgmine kord ta siiski küsib, kui palju see kõik maksma läheb.

«Kala oli muidugi imeliselt maitsev. Otsustasime, et sellele kalale tuleb anda nimi, kuna maksime selle eest nii palju,» ütleb McCue. Kala sai nimeks Goldie, kuna selle eest tasutud summaga oleks saanud päriselt kulda osta.

McCue annab kõigile soovituse, et kui lähete mõnda uude kohta ja menüüs pole hindasid kirjas, küsige kindlasti enne tellimist, mis toidud maksavad. «Küsimise pärast ei pea häbi tundma. Ma sain suure õppetunni, mu silmad avanesid,» tunnistab ta.