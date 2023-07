GALERII ⟩ Rääbisefestivalil on rahvast murdu. «Järjekorrad on nii pikad, et ootasime suitsusiiga 30 minutit!»

Pühapäeval, 16. juulil toimub Kasepää laululaval ja staadionil suur rääbise söömise praasnik ehk järjekorras juba kolmas rääbisefestival. Eksperdid on prognoosinud, et suure tõenäosusega tööstuslikku rääbisepüüki Peipsil lähiaastatel enam ei toimu, nii et tõenäoliselt on see viimane rääbisefestival.

Festivali külastanud saatejuht ja Elu24 peatoimetaja Katrin Lust räägib, et festivalialale pääsemiseks on vaja soetada pilet, mille hind on viis eurot. «Küsisime piletikontrolöri käest, mis ajast on vaja laadale minnes pilet osta. Kuid saime vastuseks, et laval mängib Justament, mis ei ole sugugi tasuta kohale tulnud,» rääkis Lust ja möönis, et siis on piletihind vägagi õigustatud.