Eile hommikul võttis tartlanna bussisõit kodulinna ootamatu pöörde. «Juht ei hinnanud piisavalt oma sõiduoskust,» kirjeldas naine juhtunut, et Mehikoormast väljuv buss sõitis otsa bussiootepaviljonile. «Peatusest ei jäänud midagi alles!» Hansa Bussiliinid kinnitavad, et antud juhtum on tõesti aset leidnud.