FOTO ⟩ Tanel Kiik jagab pulma-aastapäeva puhul armsat pereklõpsu

Mõned aastad tagasi rääkis Kiik saates «Hommik Anuga», et kui nädala sees on ääretult töine ja pere jaoks aega ei jää, siis nädalavahetuseti pühendub ta perele. «Kui ma hommikul ärkan, siis ta alles magab ning kui ma koju jõuan, siis ta on kas magama minemas või magab, aga kui ma jõuan, siis ikka vannitame, meil on selline komme,» rääkis ta toona elust pisitütrega. Paari peres kasvab 2018. aastal sündinud tüdrukutirts Evita.