GALERII ⟩ Tartu südalinn täitus vanade autodega

Laupäeval toimub Tartu südalinnas Küüni tänaval vanatehnikanäitus HANSARETRO, mis on sel korral pühendatud Mercedes Benz ja Harley Davidson marki sõidukitele. Laupäeva keskpäeval on südalinn autosid uudistavaid inimesi täis – rahva huvi vanade autode vastu on väga suur.