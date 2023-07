ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Eesti ametnikud, käige oma liigkontrollimisega ükskord kuradile!

Kuna sellise totra asja toimemehhanismist on üsna keeruline aru saada, siis vaatame, kuidas asi käib. Eesti 200 liige Toomas Uibo rääkis, et siseministeeriumi ametnike ettepanekud läksid eelnõuga kõigepealt Brüsselisse ning seejärel tulid Eestisse parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni lauale.

Mingil täiesti arusaamatul põhjusel on meie ametnikkond otsustanud hakata moodustama kontrollriiki.

"Juhul, kui asi tööle peaks minema, siis – kui ID-kaarti kaasas pole, siis Võhmast Viljandisse enam ei saa sellisel moel nagu me täna oleme harjunud ühistranspordiga liiklema," ütles Toomas.

Hästi. Sedapuhku jõudis Euroopa Liidu Asjade Komisjon (ELAK) mõistlikule järeldusele, et ametnike orkestrile on vaja pidurit tõmmata ning vähemalt niimoodi need asjad edasi ei lähe.

See ei tähenda aga, et toodud jaburdusele ei peaks tähelepanu pöörama. Justnimelt peab. Sest mingil täiesti arusaamatul põhjusel on meie ametnikkond otsustanud hakata moodustama kontrollriiki, kus inimese iga samm olgu institutsioonidele teada.

Ka põhjendus, et kurjategijad võivad liikuda kohalike bussidega, on lollus. Nagu ütles üks väga kõrge riigitegelane antud idee kohta väga kurjalt ja küüniliselt, et terroristid võivad liikuda ka jalgratta või suuskadega. Järgmiseks ilmselt siis peaks hakkama registreerima oma jalgrattarännakuid ning suusasõite.

Me oleme teel ametnike riigi poole, kes tahavad pidevalt kontrollimisvõimalusi suurendada. Lisaks ei maksa unustada ka seda, et kõikvõimalikke otsuseid ja ametkondlikke pabereid üritatakse salastada. Ka täiesti tühiseid. On üsna suvalisi dokumente, millele lajatatakse igaks juhuks peale stamp "salastatud 50 aastaks". No nagu "õndsal" nõuka ajal! "Salastatud"! "Amekondlikuks kasutamiseks"!