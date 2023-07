«Mu on hästi hea meel, sest kõik on hästi tore,» lisas Kolk rõõmsalt, «hästi palju valesid liigub ringi ja inimesed, kuna on hästi palju osapooli, siis teadke, et hästi palju on valesid. Minu päeva see õnneks ei kõiguta, minul on väga tore päev kallite inimeste seltsis.»