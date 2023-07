FILMIPÕUD ON TULEKUL ⟩ Hollywoodi multimiljonäridest näitlejad hakkasid streikima

Hollywood on võtnud pausi. Ekraaninäitlejate Gild–Ameerika Raadio ja Televisiooni Artistid (Screen Actors Guild-Amrican Federation of Radio and Television Artists – SAG-AFTRA), mis kaitseb sealhulgas Hollywoodi suurimaid ja ühtlasi ka rikkamaid staare, on liitunud stsenaristidega ja on hakanud streikima, vahendab New York Post. Teisisõnu võib meid peagi ees oodata filmide ja telesarjade põud.