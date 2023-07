TÜHIPALJAS PABER ⟩ Kohtus jääd õigeks, aga rahvas nõuab omakohut: «Viljandi vägistajad» avavad suu

«Viljandi vägistajatena» kurikuulsaks saanud pereisad mõisteti kahes kohtuastmes õigeks, ent rahvas ei suuda sellega leppida. «Kõik minu isikuandmed on üleval, see oli päris karm,» tunnistab üks meestest. Ka viimase advokaat nendib, et õigeks mõistetud inimesed on visatud rahva hulka lõhkikiskumiseks. Politsei aga põhjust sekkumiseks ei näe.