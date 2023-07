INTERVJUU ⟩ Parapsühholoogia professor Teresa Mängel: arstid kirjutavad pakkide viisi rahusteid, aga probleem on hoopis milleski muus

Hullem veel! Julgen väita, et liigagi palju tuleb vastuvõtule inimesi, kes tunnevad pidevat rahulolematust, vaevlevad paanikahäirete käes ja kannatavad paanikahoogusid. Nad ei oska oma eluga enam midagi peale hakata või on suisa eluisu otsas. Isegi need inimesed, kes on elanud täiesti tavalist elu, või on keskmisest jõukamad, on sattunud olukordadesse, kus nad ei oska oma seisundiga enam toime tulla ja nad ei saa aru, mis nendega toimub. Tihti pöördutakse siis meditsiini poole, aga sellest ei pruugi kasu olla, sest füüsilises kehas on kõik tegelikult korras. Sellisel juhul kirjutavad arstid kahjuks liigagi kergelt pakkide kaupa rahusteid, mis lihtsalt tuimestavad inimesi.