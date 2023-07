FLÄSH ⟩ Vandaalid tegid Musumäe suudlevate kujudega «kunsti»

Elu24 postkasti laekusid pildid Tallinnas Musumäel asuvast alasti suudleva paarikese kujust, millele vandaalid on naisele pesu selga joonistanud.

Piltidelt on näha, et vaid naise kujule joonistati jalga aluspüksid ja selga rinnahoidja. Miks mehele aluspükse jalga ei joonistatud, jääb segaseks.

Suudleva paari kuju autor on Tauno Kangro , kelle skulptuurid «Hetk enne suudlust» ja «Hetk pärast suudlust» püstitati Virumäele 2007. aasta kevadel.

Tallinna kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner on olukorrast teadlik. «Väidetavalt on tegu juba paari päeva taguse juhtumiga, skulptuuri puhastus on tellitud ja puhastamine peaks toimuma lähipäevil,» räägib Tallinna linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt.