«HAKKAS MU KINTSU SILITAMA!»​​ ⟩ Tallinna neiu väidab, et taksojuht ahistas, pettumust valmistas aga ettevõtte reageerimine

«Tellisin takso, ma alati istun taha, aga kuna olin joonud ja ei mõelnud, et midagi võiks juhtuda, siis istusin hopsti ette,» meenutab ta õhtut, mis lõppes talle šokeerivalt. Noore neiu sõnul hakkas välismaalasest taksojuht temaga kohe vestlema. Millest omavahel räägiti, ta täpselt enam ei mäleta. Ta ei salga, et oli tol õhtul alkoholi pruukinud. «Taksojuht hakkas small talk'i tegema, millele järgnes see, et ta hakkas mu kintsu silitama. Ütlesin, et ma ei taha, et ta nii teeks. Siis võttis käe ära, aga mõne hetke pärast oli see jälle seal. Ta ei tahtnud kuidagi aru saada, miks ma ei taha, et ta mind silitaks.»