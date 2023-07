ISIK ON PALJASTATUD ⟩ Teismelisele maksis alastifotode eest staažikas BBC ajakirjanik, kes teatas maailmale kuninganna surmast

Pühapäeval kirjutasime, et BBC saatejuht maksis alaealisele üle 30 000 naela, et too saadaks talle alastipilte. Väidetavalt «miljonitele inimestele tuttava» saatejuhi nime ei avaldatud veel paar päeva tagasi, kuid nüüd on nimi päevavalgel – tegu on Huw Edwardsiga, 61-aastase Walesi staažika ajakirjaniku, saatejuhi ja uudistelugejaga, kes juba aastakümneid BBC-s töötanud ning muuhulgas maailmale mullu septembris kuninganna Elizabeth II surmast teada andis.