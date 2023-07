Briti näitlejanna, kes on abielus USA näitleja John Krasinskiga, kommenteeris oma otsust 10. juulil taskuhäälingusaates «Table for Two», teatab CNN .

Saatejuht Bruce Bozzi küsimusele, kuidas ta kahe tütre emana karjääriga hakkama saab, vastas Blunt: «Tead, mitte alati hästi. See on üks neist asjadest, kui inimesed küsivad: «Kuidas te seda tasakaalustate?» Ma ei tunne kunagi, et teen seda õigesti. Kuid sel aastal ma ei tööta.»