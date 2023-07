KLÕPSUD ⟩ «Huuh, mida vormi, Gerli!»​​ Perekond Parmased jagavad perereisilt meeleolukaid fotosid

«Mina ja ranna kuningas!» kirjutab muusik Gerli Padar Instagramis, kus jagab lustakaid fotosid perepuhkusest. Näib, et Gerli ja Martin on töökatel suvekuudel leidnud siiski võimaluse, et aeg maha võtta ja kogu perega Kreekasse reisile põrutada.