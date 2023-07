INTERVJUU ⟩ Keevitajaharidusega Andree avas oma barbershop'i: juuksuritoolis on istunud nii Gameboy Tetris kui Eurovisiooni võitja

Austraalias oma juukseid lõigates avastas Andree Kask ootamatult, et tal on selle peale kätt. «Inimesed järjest rohkem palusid mind enda juukseid lõikama ja sain aru, et äkki on see minu teema...» Nii avaski keevitajaharidusega noormees kolm aastat tagasi Tallinna kesklinnas oma salongi.