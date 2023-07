HUMOORIKAS VIDEO ⟩ Läti laulupeol osalenud koorilaulja reaktsioon naerutab netirahvast

Läti koorilaulja hakkas telekaameraid nähes veelgi kirglikumalt laulma, mis pani sotsiaalmeedia kihama. «Mulle tundub see täiesti inimlik reaktsioon, eriti kui oled end juba soojaks laulnud,» kirjutab üks televaatajatest Twitteris, lisades, et loomulikult on see humoorikas video.