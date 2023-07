USA koomik Roseanne Barr Volodõmõr Zelenskõist: ta ei ole hea juut

Venemaa president Vladimir Putin käivitas 2022. aasta veebruaris sissetungi Ukrainasse, väites, et sõja eesmärk on vabastada Ukraina «natside» kontrolli alt, kuid analüütikud on selle väite ümber lükanud, kuna Zelenskõi on juut. Siiski on paljud Ukrainas toimuva suhtes skeptilised toetanud narratiivi, et Ukrainat juhivad natsid, osutades mõnele paremäärmuslikule elemendile Ukraina armees, kirjutab Newsweek.