3 KUUD, 15 KAEBUST ⟩ Probleemsest netipoest kasvuhoone tellinud aiapidaja mure lahenes ootamatult: seda ma küll ei uskunud

«Tarneaeg oli lubatud kaks kuni neli päeva, aga kui kümne päeva pärast ei olnud kaup veel saabunud, tühistasin tellimuse,» räägib maikuus shoppa.ee e-poest kasvuhoone tellinud Maret (nimi muudetud, toimetusele teada). Seejärel tuli talle teavitus, et raha tagastatakse 14 päeva jooksul. Mida aga ei tulnud, oli tagasimakse.

«Kuna kahe nädala jooksul raha ei tagastatud, siis võtsin e-poega telefoni teel ühendust ning mulle öeldi, et info antakse raamatupidamisele edasi,» räägib naine, kes tänaseks on sama sisuga kõne teinud seitse korda, millele on lisandunud arvukalt e-kirju.